إصابات «كورونا» حول العالم تقترب من 190 مليون حالة

بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، 189.699.126 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 4.082.589 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 173.128.593 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 175046 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، اليوم، تسجيل 1536 إصابة جديدة بالفيروس، وحالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 175046 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 2051 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات الولايات المتحدة إلى 605905 حالة

وسجلت الولايات المتحدة، أمس الخميس، 33292 إصابة ‏جديدة بالفيروس و310 وفيات، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 33.797.400 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 605905 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».‏

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 52789 إصابة بـ«كورونا» و1548 حالة وفاة جديدة، موضحة أن إجمالي الإصابات بلغ 19262518 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 538942 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات المكسيك إلى 235740 حالة

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، أنها سجلت 12821 إصابة جديدة بفيروس كورونا و233 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2629648 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 235740 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الأرجنتين، أعلنت البلاد، أمس الخميس، الحداد الوطني لمدة 5 أيام، بعدما تخطت حصيلة الوفيات بالفيروس، لديها الـ100 ألف، أميس الأول الأربعاء، وفاق لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت الرئاسة الأرجنتينية في بيان، إن «كورونا» مأساة حقيقية عصفت بالبشرية وأن المجتمع الأرجنتيني يجب أن يتذكر ويود أن يتذكر ويؤبن أولئك الذين ماتوا خلال هذا الوقت العصيب، مشيرة إلى ان العلم الوطني سيتم تنكيسه على جميع المباني العامة خلال أيام الحداد.

ارتفاع إجمالي إصابات الجزائر إلى 149906 حالة.. و13 ولاية لم تسجل بها أي إصابة

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، أمس الخميس، 1109 إصابة جديدة بالفيروس و 13 حالة وفاة، فيما تماثل 617 مريضا للشفاء، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية في الجزائر، فيما، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 149906 حالة، فيما وصلت حصيلة للوفيات، إلى 3895 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات الشفاء من الفيروس إلى 103809 شخص، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية.

وأشارت الصحة الجزائرية، إلى إحصاء 13 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و12 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 23 ولاية أخرى أكثر من 10 حالات.

«ميركل»: سلالة «دلتا» الهندية تمثل تحديات جديدة لألمانيا

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن سلالة «دلتا» الهندية، تمثل تحديات جديدة لألمانيا، مضيفة في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن: «اتفقنا وبايدن أن متغير (دلتا) انتشر بشكل كبير وهذا يضعنا بالطبع أمام تحديات جديدة».

بدوره، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداده لإرسال كميات كبيرة من اللقاحات المضادة لـ«كورونا» إلى كوبا، مضيفا في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل: «سأكون على استعداد للتبرع بكميات كبيرة من اللقاحات إذا تيقنت من أن منظمة دولية ستدير هذه اللقاحات وستفعل ذلك بطريقة تتيح للمواطنين تلقي هذه اللقاحات»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.