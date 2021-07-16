46 طائرة «إف 35» من الجيل الخامس تتعرض لخلل في محركاتها

كشفت «لجنة الخدمات المسلحة» بالكونجرس الأمريكي عن تعرض 46 مقاتلة من طراز «إف 35» من الجيل الخامس لخلل في محركاتها، بعد وقت قصير من دخولها الخدمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار الملازم في سلاح الجو الأمريكي، إريك فيك، إلى أنه تم الإبلاغ عن مشاكل في المحرك في 41 مقاتلة من طراز «إف 35» تم تسليمها للقوات الجوية الأمريكية، وواحدة لسلاح مشاة البحرية وواحدة للبحرية الأمريكية، بالإضافة إلى 3 لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مما أدى إلى وقف رحلاتها.

ملازم في سلاح الجو الأمريكي: المشكلة تتعلق بالطلاء الحراري على زعانف التوربينات الدوارة

وأضاف فيك: «حسب التقارير الواردة، تتعلق المشاكل بالطلاء الحراري على زعانف التوربينات الدوارة التي تتآكل أسرع من المتوقع».

وتسلمت القوات الجوية الأمريكية، في مايو الماضي 283 مقاتلة «إف 35»، ولكن نظرا لمشاكل في المحرك، فإن 15% منها غير قادرة على الطيران.

وفي 7 يونيو الماضي، تم حذف مقاتلة «إف 35 ليتينج 2» F-35 Lightning II الأمريكية للجيل الخامس من قائمة الطائرات الحربية المراد شراؤها من قبل وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» عام 2022.

واقترح الجيش الأمريكي، استبدال «إف 35» بعدد أكبر من طائرات «إف 15 إيه أكس أدفانسد» F-15EX Advanced.

وقالت صحيفة «ديفينس نيوز» الأمريكية في مقال، إن «البنتاجون» طلب من الكونجرس مبلغا قدره 1.4 مليار دولار لشراء 12 مقاتلة مطورة من طراز «إف 15»، واقترح تخصيص 360 مليون دولار لدعم أسطول الطائرات «إف 35» التي تخدم حاليا في سلاح الجو الأمريكي، وبصورة خاصة يخطط لتوظيف 175 مليون دولار لشراء 20 محركا جويا لازما للقضاء على خلل خطير يظهر في طائرة «إف 35» عند صعودها السريع.