روبي تستعد لإحياء حفلها بالساحل الشمالي الليلة.. الحجاب مش ممنوع

تستعد الفنانة روبي، مساء اليوم، لإحياء حفل في الساحل الشمالي، الذي أثار جدلا خلال الساعات القليلة الماضية على السوشيال ميديا، بسبب الشروط التي وضعتها روبي لحضوره.

وكانت الشروط هي ارتداء ملابس بيضاء، وحضور الكابلز فقط، وعدم ارتكاب أعمال عنف وشغب، ودخول المحجبات بالتربون، ومنع ارتداء «هوت شورت» أو ملابس رياضية، والحد الأدنى لسن الضيوف لا يقل عن 25 عامًا.

وقد أثارت الشروط غضب جمهور روبي، خاصة بسبب عدم دخول المحجبات، وارتداء التربون فقط، لترد روبي علي هذه النقطة عبر حسابها بـ«إنستجرام» قائلة: «مساء الخير في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط، المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون على إنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع».

وأضافت: «لا يمكن منع أي محجبة من الدخول، ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني.. شكرا».

يذكر أن روبي انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل «شقة 6»، مع المخرج محمود كامل، المقرر بدء عرض أولى حلقاته، في منتصف شهر يوليو الجاري، على منصة «شاهد».

«شقة 6» بطولة الفنانة روبي وأحمد حاتم وهاني عادل وشريف سلامة ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومجموعة من النجوم الأخرى، وإخراج محمود كامل، وتأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب.