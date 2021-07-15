روبي توضح حقيقة منع المحجبات من حضور حفلها الجمعة المقبلة

أثارت روبي جدلًا كبيرا عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت عن موعد حفلها المقرر إقامته في الساحل الشمالي، الجمعة المقبلة، بسبب شروط حضور الحفل، التي اعتقد البعض أنها تشمل منع المحجبات.

وعلقت روبي عبر خاصية «استوري» بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، قائلة: «أولا مساء الخير، في سوء فهم للموضوع، الشخص الي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط، المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب توربون على إنه معنى الحجاب باللغة الإنجليزية زي ما كتب هوت شورت بالظبط».

وأضافت روبي: «وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع، وإنه لا يمكن منع أي محجبة من الدخول، ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني شكرا».

وانتهت الفنانة روبي مؤخرًا من تصوير مشاهدها كاملة في مسلسل شقة 6، مع المخرج محمود كامل، المقرر بدء عرض أولى حلقاته، في منتصف شهر يوليو الجاري، على منصة «شاهد».

ومسلسل شقة 6 بطولة الفنانة روبي وأحمد حاتم وهاني عادل وشريف سلامة ومحمود البزاوي، وصلاح عبدالله، ومجموعة من النجوم الأخرى، وإخراج محمود كامل، وتأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب.

وكان من المقرر عرض المسلسل في رمضان 2021، وينتمي للدراما الاجتماعية، في إطار من الرعب والتشويق؛ إذ تدور أحداثه في إحدى العمارات، ويحدث بعد ذلك أمرا ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسًا على عقب.