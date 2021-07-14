روبي ليست الأولى.. أغرب شروط حضور الحفلات: ممنوع الجلوس والخضروات

أثارت الشروط التي وضعها منظمو حفل الفنانة روبي في الساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء منها منع دخول من أقل من 25 عاما، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الملابس باللون الأبيض فقط، ويقتصر الدخول على الثنائيات.

ويأتي ضمن شروط حضور حفل روبي، في الساحل الشمالي، حسبما أعلنت الأخيرة، السماح للسيدات اللواتي يرتدين التوربانات بالحضور.

شروط حضور حفل روبي ليس الأغرب

لكن لم تكن شروط دخول حفل روبي، هي الأغرب على الإطلاق، حيث وضع منظمين الحفلات حول العالم مجموعة من غريبة من القواعد لحضور الحفلات، حيث يشترط منتزه «Red Rocks» في الولايات المتحدة الأمريكية عدد من القواعد على حضور الحفلات الموسيقية التي يقيمها، يأتي من ضمنها منع دخول «عصا السلفي» نهائيا، منع إحضار الخضروات أو الفواكه غير المقطعة حيث يجب أن تكون قطع صغيرة لأن يمنع دخول الثمرة في حجمها الكامل، بالإضافة إلى منع دخول عربات الأطفال الصغيرة، بالإضافة إلى منع تناول العلكة داخل الحفلات، وفى حالة سقوط أمطار في موعد إقامة الحفل سيكون من الممنوع دخول المظلات.

بينما اشترط منظمو الحفل الأول للفنان المغربي سعد لمجرد في مصر، الذي كان يقام في أحد المراكز التجارية، على الحضور التسوق بمبلغ لا يقل على 300 جنيها كشرط للحضور.بينما اشترط المغني الأمريكي كانييه ويست على حضور حفلاته الوقوف أثناء الغناء، حيث توقف في منتصف أدائه لأغنية «Good Life»، أثتاء حفله في مدينة ميبلورن الأسترالية، وطالب الأضخاص الجالسين بالوقوف، قائلا: «لا أستطيع أن أغني هذه الأغنية إذا كان هناك أحد هنا جالسًا»، وتابع: «ما لم تكن معاقًا فعليك الوقوف الآن».