سيده القطار: "المجند زي ابني ونفسي أزور بيت الله الحرام"

أكدت "صفية أبوالعزم" مُدرسة رياض الأطفال بالغربية، والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار" أنها حال توجهها لحضور حفل زفاف ابن شقيقتها استقلت قطار " المحلة - القاهرة" وفوجئت بمشادة كلامية بين كمسري ومشرف القطار من جهة ومجند بالقوات المسلحة من جهه أخرى، ما دفعها للتدخل لإحتواء الموقف بعدما هدد الكمسري بتسليمه لشرطة المحطه الفرعية بعد عبور القطار لمحطه سكك حديد طنطا .

وتابعت: "الحمد لله ربنا كرمني بالتحرك في الوقت المناسب وسداد قيمة التذكرة للمجند لأنه في مقام أبنائي .. عملت خير كتير في حياتي ونفسي فعلا يتحقق حلمي بزياره بيت الله الحرام"، و أكد زوجها "محمد" أنها تتمتع بدماثة الخلق والتضحية من أجل أسرتها والتزامها بالعمل والمشاركة في أعمال الخير وخدمة الجيران .

وأضاف أن زوجته سجلت موقفًا إنسانيًا لأنها تدرك قيمة بدلة الجيش المصري ومكانة أبنائه: "كل الشكر لأم أولادي فهي خير سند لي وربنا يحفظها لنا يارب دايما فهي الأم والأخت والحبيبة وكل شىء في حياتي الحمد لله".

من ناحية أخرى، وجّه الأبناء الثلاثة رسالة لوالدتهم بقولهم: "ربنا يخليكي لنا فأنتي خير قدوة وكل شكر يا غالية ويكفينا فخر أن كل مصر ومؤسسات الدولة تشكرك على موقفك مع شقيقنا المجند".

وأشاروا أن حلم امهم رحلة حج وزيارة بيت الله الحرام وكلنا معاها لتحقيق أمانيها بإذن الله".