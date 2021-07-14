الصحة العالمية: «لامبدا» ينتشر بشكل أسرع

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن متحور «لامبدا» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ما زال تحت البحث ويتم دراسته بشكل قوي، والمشاهد الأولى تقول إنه ينتشر بشكل أكثر سرعة، لكن ما زالت الدراسة مستمرة لمعرفة أخطاره وآثاره والصورة الإكلينكية له وتأثير اللقاحات عليه.

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN»، أن منظمة الصحة العالمة تُصنف المتحورات أكثر من مستوى، حيث إن الفيروسات تتحور بشكل مستمر، فقد يكون هناك تحورات طفيفة لا تُغير في سلوك الفيروس، وبالتالي لا تُسبب أي مشكلة، لكن هناك تحورات تظهر من البيانات الأولية لها أنها تؤثر على حدة المرض وسرعة الانتشار.

وأردف استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن المرحلة الأعلى للتحورات، هي تحورات المثيرة للقلق، وتم تصنيف أربع سلالات بهذا الأمر، أبرزهم «دلتا» وقبلها جاما وبيتا وألفا، حيث يتم دراسة تأثير التحورات على الفيروس وسرعة انتشارها وطرق الوقاية منها، موضحًا أن مصر الآن في نهاية الموجة الثالثة، وهذا ليس معناه أنه نهاية الفيروس أو نهاية القلق، «ده مش في مصر بس، أنا بتكلم على مستوى دول العالم».

وأوضح أن العالم لا زال يعيش في قلق بسبب التحورات، ولا بد من الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية حتي ينتهي الوباء من العالم، فالإجراءات الاحترازية أثبتت نجاحها مع وجود اللقاحات، حيث إن اللقاحات تؤدي إلى انخفاض عدد الإصابات بشكل كبير وكذلك الوفيات، « ممكن متلقي اللقاح يُصاب بس نسبة الحماية من الأعراض الشديدة أو دخول المستشفيات تزيد عن 95% ، فاللقاحات تلعب دورا كبيرا بجانب الإجراءات الاحترازية».