عاجل.. «الصحة العالمية» تعارض اعتماد تلقي لقاح كورونا شرطا للسفر

تمسكت لجنة الطوارئ، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بموقفها المعارض لإلزام المسافرين حول العالم بإبراز شهادة الخلو من كورونا، شرطا للسفر، مشيرة إلى أن طلب تلقي اللقاحات يعمق عدم المساواة، وذلك بالنظر لمحدودية توزيعها.

وقالت اللجنة، إن اللقاحات يجب ألا تكون الشرط الوحيد للسماح بالسفر الدولي بالنظر إلى محدودية التوزيع الدولي للقاحات وعدم عدالة توزيعها، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم» عن وكالة «رويترز».

وسبق أن أشار الخبراء إلى أن طلب إثبات تلقي اللقاح يعمق عدم المساواة ويعزز انعدام التوازن في حرية التنقل والسفر.