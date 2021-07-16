وسائل إعلام تنشر «التشكيلة الحكومية» التي قدمها الحريري لرئيس لبنان

نشرت وسائل إعلام لبنانية، ونشطاء، نسخة من ورقة التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لرئيس الجمهورية ميشال عون، ووفقا للورقة فإن حكومة الحريري ضمت 24 وزيرا.

واعتذر الحريري، أمس الخميس، عن تشكيل حكومة جديدة، مما قلص الآمال في الموافقة على حكومة في أي وقت قريب، لبدء إنقاذ البلاد من الانهيار المالي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال الحريري، عقب لقاء مع عون استمر 20 دقيقة في القصر الجمهوري في بعبدا: «أجريت مشاورات مع الرئيس عون حول التشكيلة الحكومية، والواضح أننا لن نتفق مع رئيس الجمهورية وقدمت اعتذاري عن تأليف الحكومة»، مضيفا: «قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد».

وانتقد الحريري، في تصريحات صحفية، «حزب الله» وميشال عون. وكان الحريري كلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي عقب استقالة حكومة حسان دياب، على أثر انفجار «مرفأ بيروت»، لكنه عجز خلال أشهر عن إيجاد صيغة للتوافق على تشكيلة حكومية تبدأ مسارا إصلاحيا يطلبه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد.

وكانت الولايات المتحدة، اعتبرت في وقت سابق، اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة في لبنان، تطورا آخر مخيبا لآمال الشعب اللبناني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، أمس الخميس، إنه من الضروري تشكيل حكومة مسؤولة وقادرة على تطبيق الإصلاحات ذات الأولوية الآن، مضيفا إن الحكومة يجب أن تستعد أيضا للانتخابات التشرعية في عام 2022، التي يجب إجراؤها في موعدها وبشكل حر ونزيه.

وزير الخارجية الأمريكي: الطبقة السياسية اللبنانية أضاعت الأشهر الـ9 الأخيرة

وأشار بلينكن، إلى أن الطبقة السياسية اللبنانية أضاعت الأشهر التسعة الأخيرة واقتصاد لبنان في حالة انهيار والحكومة الحالية لا تقدم الخدمات الأساسية بشكل موثوق، داعيا «الزعماء في بيروت إلى ترك الخلافات الحزبية جانبا وتشكيل حكومة تخدم الشعب اللبناني وهذا ما يحتاجه شعب لبنان».