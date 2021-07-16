«المهن التمثيلية»: خروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة تحكمه مصالح شخصية

أصدر مجلس نقابة المهن التمثيلية، بيانا شديد اللهجة ضد محاولات تحريم الفن قاصدين أزمة الفنان حلا شيحة وزوجها معز مسعود مع الفنان تامر حسني.

وقال البيان: «يعلن مجلس إدارة نقابه المهن التمثيلية رفضه التام لكل محاولات العودة بنا إلى الوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكان الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة».

وأضاف: «ويعلن مجلس نقابة المهن التمثيلية أنه لن يقف ساكنا أمام محاولات تشويه الفن والإبداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة، كما يؤكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية، خاصة فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة إنما تعبر عن تذبذب بفكر ورؤية ربما تحكمهم مصالح شخصية وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها».

وتابع البيان: «ويضم مجلس نقابة المهن التمثيلية المقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برقيات من الثقافية للمربع صفر في رجعية جديدة لا تستهدف سوق مصالح خاصة على حساب المساحه العامة لهذا الوطن، والذي لا ولن يبتلع طُعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى»، مختتمًا «والله الموفق».