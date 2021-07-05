شريف دسوقي يغني مونولوج «السعادة» بصحبة أشرف زكي.. «فيديو»

نشر الفنان أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الخاص بـ«إنستجرام» مقطع فيديو بصحبة الفنان شريف الدسوقي، بعد تماثله للشفاء، وظهر «دسوقي» خلال مقطع الفيديو وهو يغني مونلوج الفنان الراحل إسماعيل ياسين الشهير «السعادة».

وعلق أشرف ذكى على مقطع الفيديو: «معنى السعادة، شريف دسوقي حمدالله ع السلامة».

وكان تحدث الفنان شريف دسوقي عن أمنيته خلال الفترة المقبلة، بعد بتر قدمه، ودخوله مستشفى التأهيل النفسي، ثم استعداده للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية، وقال «شريف» خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «أنا حلم حياتي أحصل على جائزة وعلم مصر يرفع من خلفي على موسيقي السلام الجمهوري، وهذه الخطوة اقتربت بشدة، فأشكر رئيس الجمهورية على دعمي خلال الفترة الأخيرة».

فيما كشف شريف دسوقي عن مستقبله الفني خلال الفترة المقبلة، بعد بتر ساقه، ودخول أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج والتأهيل النفسي، حتى يقوم بتركيب الطرف الصناعي، ويعود لمزاولة نشاطه من جديد.

وقال شريف دسوقي: «عندي فيلم روائي قصير مع طلبة المعهد العالي للسينما، هروح لهم من أجل التصوير خلال الأسبوع المقبل لأن المشاهد معظمها وأنا جالس».

وبشأن مشاريعه الأخرى أوضح «دسوقي» لـ «الوطن»: «المشاهد التي بها حركة سينتظرون شهر ونصف الشهر، مر منها 25 يومًا، وسيتم تركيب الطرف الصناعي ثم أقوم بجلسات العلاج الطبيعي».