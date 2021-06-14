أشرف زكي بعد تظاهرة أكاديمية الفنون: نحارب القبح بالفن

تعليقا على التظاهرة الفنية التي نظمها مجموعة من الفنانين، لمطالبة الناس بالحرص على نظافة الشوارع المحيطة بأكاديمية الفنون وعدم إلقاء أي قمامة بها، صرح الدكتور أشرف نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، أنه حاول هو وزملاؤه الفنانين محاربة هذه الظاهرة القبيحة بتظاهرة فنية، مؤكدا أن هذه محاربة للقبح بالفن، ولافتا إلى أنهم بالطبع لن يلجأوا إلى تحرير محاضر بالشرطة جراء قيام بعض الناس بإلقاء القمامة بمحيط الأكاديمية وبالشوارع المحيطة بها.

وقال «زكي»، خلال مداخلة هاتفية، الاثنين، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن هذه التظاهرة تستهدف حث الناس على المحافظة على نظافة الشوارع والبيوت وكل مكان، موجها شكره إلى الناس على استجابتهم لهذه المبادرة.

وتابع نقيب المهن التمثيلية: «من ساعة ما عملنا الأغنية خلال التظاهرة الفنية، والناس مستجيبة بنسبة كبيرة جدا تصل لـ 99% الحمد لله».

وأردف «نقيب المهن التمثيلية» أنه يتمنى أن يصبح هذا منهجا يطبق على الجميع، ومشيرا إلى أن الناس استمعت لهم بالفعل، موجها شكره لكل الفنانين الذين حرصوا على المشاركة في هذه التظاهرة.

وعلى جانب أخر وقعت اليوم نقابة المهن التمثيلة بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعن هذا صرح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن هذا البروتوكول يستهدف عدة نقاط جميعها تصب في صالح الفن والفنانين، موجها شكره إلى شركة «المتحدة» على هذا التعاون.

وواصل: «انهارده المتحدة بترد الاعتبار لكل زملائي من الفنانين اللي كانوا مبيشتغلوش في الفترة الأخيرة»، وتؤكد لهم بأن الفترة القادمة ستشهد عدالة بتوزيع الأدوار وكذلك عدالة على مستوى الأجور.

وكشف «زكي» أنه استلم أول «شيك» اليوم، ضمن ميزانية صندوق المخاطر لعلاج الفنانين، والذي كانت قد أعلنت عنه المتحدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته قبل أسابيع قليلة.