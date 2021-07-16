«صباح الخير يا مصر» في بث مباشر من مدينة العلمين الجديدة

يقدم برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي أحمد عبد الصمد، حلقة جديدة، من داخل مدينة العلمين، صباح اليوم الجمعة.

وتتناول الحلقة آخر المستجدات من داخلها، ومتابعة الجهود والإنجازات والمشروعات التي تم إنجازها، من خلال إجراء لقاءات مع عدد من الشخصيات على الهواء، واستعراض عدد من التقارير من أرض الواقع، في حلقة تمتد لـ 3 ساعات على الهواء مباشرة.

يذكر أن برنامج «صباح الخير يا مصر» قدم تغطية خاصة من داخل قطاع غزة، حققت نجاحا عبر منصات التواصل الاجتماعي وكانت حديث عدد من القنوات المصرية والعربية.

كما قدم فريق عمل برنامج «صباح الخير يا مصر» حلقة خاصة من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، فى بث مباشر على مدار ثلاث ساعات تجولت فيها كاميرات البرنامج الذي يؤسس للجمهورية الجديدة، والذي كان حلم تحول إلى واقع ونجحت السواعد المصرية في تدشين مرحلة جديدة من العمران بمعدلات إنجاز غير مسبوقة على مساحة تجاوزت الـ 714 كيلو متر مربع.