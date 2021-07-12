«الإسكان» عن موعد تسليم وحدات العلمين الجديدة: سيبدأ العام المقبل

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن ما نراه اليوم بمدينة العلمين الجديدة، جاء نتيجة مجهود فريق عمل كبير جدا مكون من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والكثير من المؤسسات الأخرى، موضحا أنهم يعملون 24 ساعة في اليوم حتى ينجحون في الانتهاء من إنشاء هذه المدينة بالكامل في أقرب فرصة، ومعلنا أن عميلة تسليم وحدات المدينة ستبدأ العام المقبل.

وأضاف «عباس»، خلال لقاء ضمن حلقة مسجلة تذاع للمرة الأولى من برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المدينة في مرحلة التشطيبات النهائية حاليا، معلنا أن العام القادم ستبدأ عمليات تسليم وحداتها السكنية.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعتبر أول مدينة ساحلية مخططة في مصر، موضحا أن المشروع في بدايته كان من المفترض أن يكون مساحته 48 ألف فدان، قبل أن ينضم له مساحات أخرى، لتصل مساحة المدينة بأكملها إلى 150 ألف فدان.

وأردف أن مدينة العلمين لم يخطط لها أن تكون مدينة ساحلية للمصيف فقط، وإنما مدينة للسكن والعيش بها طوال العام بفصوله المختلفة.

وأوضح أن المدينة أنشئ بها عدد من الجامعات، بينهم جامعتان بدأتا استقبال الطلاب منذ العام الماضي، وتعملان بكامل طاقتهما حاليا، ويضمان نحو 4 آلاف طالب.

ونبه «عباس» أن مدينة العلمين الجديدة أحد المشروعات الضخمة ضمن المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية للدولة حتى سنة 2052، فهي واحدة من المدن الجديدة التي تحاول من خلالها استيعاب الزيادات السكنية التي من المتوقع أن تحدث.