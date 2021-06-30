«الوطن» تنشر أهم تفاصيل المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة العلمين

واصلت قيادات جهاز مدينة العلمين الجديدة، برئاسة المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية المدنية، والمهندس محمد خليل، نائب رئيس الجهاز، جهودها للانتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية جنوب مدينة العلمين الجديدة، والعمل على الانتهاء من تنفيذ أعمال المخطط الاستراتيجي للمنطقة بالكامل.

وأوضحت مصادر مطلعة بجهاز المدينة، أن المساحة المخصصة للاستخدام الصناعي بها يبلغ 826.8 فدان، وخططت المنطقة بالكامل، وجار الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية بالمنطقة، التي تضم عدة أنشطة، منها: «صناعات البتروكيماويات، وصناعات نسيجية، وصناعات إلكترونية، وغيرها».

«الوطن» تنشر ملامح المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة

وتابعت المصادر، أنه خصصت مساحة 27,417,37 متر مربع لشركات المطورين الصناعيين، منها «مجموعة التنمية الصناعيه IDG»، وسلمت 500000 متر مربع، مساحة المرحلة الأولى من قطعة الأرض بالمنطقه الصناعية.

كما خصصت مساحة 6840 مترا مربعا لشركة أكون كريت تصنيع وإنتاج المواد الخرسانية، وسلمت قطعة الأرض بالفعل لها، وكذلك 1594.297 فدان «6697372.963 متر مربع»، لصالح الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وسلمت قطعة الأرض بالفعل، بإجمالي تخصيصات 9 ملايين ونصف متر مربع.

وأشارت المصادر، إلى أنه جار الآن العمل على تسويق المنطقة بمعرفة الشركات المطورة، استعدادا لتشغيل المنطقة الصناعية بكامل طاقتها، لتنشيط العمل الصناعي بالمدينة، وخلق حياة جديدة طوال العام بالساحل الشمالي، وتوفير فرص «استثمارية، وعمل مباشرة، وغير مباشرة للشباب»، للحد من البطالة، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قيادات جهاز العلمين تواصل جهودها للانتهاء من ملف المنطقة الصناعية

وأوضح المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن قيادات جهاز المدينة، يسابقون الزمن، للانتهاء من ترفيق جميع أراضي المدينة، والانتهاء من دخول جميع المرافق بالمباني كافة، وفي مقدمتها «المياه، والكهرباء، والغاز، والتليفونات، وخطوط الإنترنت» لتوفير حياة كريمة، وتوطين نحو مليون مواطن بالمدينة الجديدة، خلال السنوات القليلة المقبلة.

في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة بجهاز المدينة، أنه جارٍ الآن تنفيذ مشروع خط غاز مدينة العلمين الجديدة، بطول 120 كم، وقطر 32 بوصة، ممتدًا من منطقة العامرية بالإسكندرية، وحتى مدينة العلمين الجديدة، بتكلفة 2 مليار جنيه، ويتضمن تفريعات لخط غاز برج العرب الجديد، بطول 10 كم، وبقطر 24 بوصة.

وائل سمير: نهدف للانتهاء من ترفيق المدينة بالكامل في أقرب وقت ممكن

ولفتت المصادر، إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع خطى العلمين وبرج العرب، بالتعاون بين شركتي جاسكو وبتروجت، وتشمل الأعمال تنفيذ 38 معدية حفر أفقي، و50 أخرى حفر مكشوف، وغيرها «حفر صخري»، بأطوال 40 كيلو مترًا، وأعمال ردم بكمية 300 ألف متر مكعب، وإزالة تباب بنحو 20 ألف متر مكعب، وإنشاء 10 غرف، بهدف إمداد المدينة بالغاز الطبيعي، سواء المنطقة الصناعية أو التجمعات السكنية والسياحية، ومجمع البتروكيماويات المخطط تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

مصادر: رصد استثمارات بقيمة 84 مليون جنيه للانتهاء من تنفيذ المرحلة العاجلة بالمنطقة الصناعية

وكانت مصادر مطلعة، أوضحت لـ«الوطن»، أنه رصدت استثمارات نحو 450 مليون جنيه؛ لإنهاء المرحلة العاجلة بمدينة العلمين، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بالمدينة، باستثمارات 84 مليون جنيه، وجار استكمال باقي أعمال المرافق، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة لمد شبكة الغاز للمدينة الجديدة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.

وأوضحت المصادر، أن الشركات المنفذة للمشروع، هي: «جاسكو وبتروجيت، وريجاس غاز الأقاليم»، وأن مناطق عمل الشركتين بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة الحالية، هي: «جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - منطقة الأبراج الشاطئية - عمارات الداون تاون - المنطقة الترفيهية - المدينة التراثية - الإسكان المميز - سكن مصر - كومبوند بمساحة 700 فدان - الحي اللاتيني»، وهي جميع مشروعات المرحلة الأولى؛ إذ انتهي من تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بإجمالي أطوال 86 كم بمختلف الأقطار، مطلع أبريل الماضي، وجار استكمال باقي الأعمال.

وأضافت المصادر، أنه من المتوقع انتهاء تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بنهاية العام الجاري، وجار توقيع بروتوكول بتنفيذ أعمال التركيبات الخارجية، بقيمة 25 مليون جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لكل من «سكن مصر – السكن المميز – المنطقة الترفيهية – عمارات الداون تاون»، عقب الانتهاء من مشروعات دمج شركات الغاز التي تتم الآن، بهدف ضمان سرعة تنفيذ مشروعات الساحل الشمالي الغربي بالكامل في أقرب وقت ممكن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.