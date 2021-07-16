إصابة طفلة بلدغ عقرب في سوهاج

أُصيبت طفلة بلدغ عقرب بمنزلها الكائن بدائرة مركز طما شمال سوهاج، وتم نقلها للمستشفى المركزي للعلاج، كما أصيب طفل بنزيف في المخ، إثر اصطدام دراجة نارية به بدائرة مركز البلينا.

تلقت غرفة عمليات النجدة في سوهاج بلاغا بوصول الطفلة «نورا.ع.ع»، تلميذة، تقيم بدائرة مركز طما إلى المستشفي المركزي، مصابه بحالة إعياء اثر لدغ عقرب وبسؤال والدها، عامل، قرر بأنه أثناء لهو ابنته المذكورة أمام المنزل لدغها عقرب مما نتج عنه إصابتها ونفى الشبهة الجنائية.

كما تبلغ لمركز شرطة البلينا بوصول الطفل «محمود.ا.ع»، 8 سنوات تلميذ ويقيم بدائرة مركز البلينا إلى المستشفى المركزي مصاباً باشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم إثر حادث دراجة نارية وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

بسؤال جده «حسن.م.ع»، 63 سنة، بالمعاش ويقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء لهو حفيده المذكور أمام المنزل اصطدمت بـه دراجة نارية قيادة «عبدالله. ر. ا»، سنه 16 طالب ويقيم بذات الناحية مما نتج عنه إصابته ونفي الشبهة الجنائية، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.