مصرع عامل وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم وإسعاف عامل لدغه عقرب بسوهاج

لقي عامل مصرعه في انقلاب دراجة نارية بدائرة مركز البلينا، وأصيب مرافقه، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، كما أصيب عامل بلدغ عقرب بمنزله الكائن بدائرة مركز طما شمال سوهاج، تم نقله للمستشفى المركزي للعلاج، وتم اسعافه وصرح له بالخروج، فيما أصيب سائق بكسر في قاع الجمجمة اثر تصادم بين سيارة يستقلها ومقطورة متوقفة على جانب الطريق بدائرة مركز طما.

تلقت الاجهزة الامية في سوهاج، بلاغا بوصول «عبد الله. م. ق» 23 سنة، عامل ويقيم بدائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي مصاباً بحالة إعياء إثر لدغ عقرب، وبسؤاله أفاد بأنه أثناء تواجده بالمنزل بذات الناحية لدغه عقرب مما نتج عنه إصابته ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في سوهاج، بلاغا بانقلاب دراجة نارية بدائرة مركز البلينا، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من «باسم.ع.ا»، 19 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تحويله إلى سوهاج الجامعي، و«نادر. ا. ج» 23 سنه عامل مصاب بغيبوبة، وتوفى عقب وصوله مستشفى البلينا المركزي، وحرر محضر بالواقعة، اخطرت النيابة العامة للتحقيق

وتبلغ لمركز شرطة طما بوجود حادث تصادم ومصاب بالطريق الزراعي الغربي بناحية دائرة مركز طما، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «حمدي. ج. ع» 46 سنه سائق، ويقيم دائرة أسيوط، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بمقطورة متوقفة علي جانب الطريق للإصلاح.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأنف والأذن وجروح رضية بفروة الرأس وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.