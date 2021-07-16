حجز 90% من وحدات «داون تاون» في العلمين الجديدة

قال المهندس محمد سعد، مدير عام مشرف على منطقة داون تاون بمدينة العلمين الجديدة، إن العلمين الجديدة مدينة عالمية بأيدٍ مصرية، موضحًا أن داون تاون عبارة عن كومباوند مساحته 40 عمارة، وهي منطقة متكاملة فيها كل الخدمات.

وأضاف «سعد» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من داخل مدينة العلمين الجديدة، تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد، اليوم الجمعة: «اللي بيسكن هنا مش محتاج يطلع بره، والمشروع عبارة عن 1320 وحدة سكنية، ووصلنا في تشطبياتها إلى ما نسبته 95%».

وتابع المشرف على منطقة داون تاون بمدينة العلمين الجديدة: «جرى حجز الوحدات بنسبة 90% والوحدات جاهزة للتسليم بداية من 30 أغسطس، كما أنهينا البدرومات بمساحة 250 ألف متر مسطح والمحلات التجارية بمساحة 65 ألف متر مسطح».

وأردف: «المنطقة بها محطة معالجة المياه الرمادية، وهي مياه الصرف المستخدمة في المطابخ والحمامات، حيث تنقي المياه وتضخها في شبكة الزراعة في أحواض الزرع بمياه الكومباوند».

برج «ذا جيت».. «تطل على البحر والبحيرات من 3 اتجاهات»

وأجرت الإعلامية هدير أبو زيد، جولة في وحدة سكنية بأحد أبراج منطقة ذا جيت بالعلمين الجديدة، حيث قال المهندس ياسر أحد مسؤولي المشروع، إنها الشقة الأكبر في المشروع وتتكون من 4 غرف و2 صالة، حيث تطل على البحيرات من كل غرفها.

وأضاف «ياسر» خلال لقاء برنامج «صباح الخير يا مصر»، من داخل مدينة العلمين الجديدة، «هذه الشقة نموذج يطلع عليها العملاء من أجل الوقوف على المستوى الإنشائي للمشروعات بالمنطقة، والتشطيبات صُنع في مصر وهي على أعلى مستوى عالمي».

وتابع: «نحن الآن متواجدون في الدور 27، والوحدات موجودة حتى الدور 44، وفي الدور البوديوم سنجد حمامات سباحة فوق سطحه، وهناك حمام سباحة في الدور 18، أما في تراس الشقة، فإن الرؤية رائعة جدا وتدعو إلى الفخر، حيث يطل على 3 اتجاهات كلها على البحر أو البحيرات».

ويقدم برنامج «صباح الخير يامصر» المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي أحمد عبد الصمد، حلقة جديدة، من داخل مدينة العلمين، وذلك صباح الجمعة.

وتتناول الحلقة آخر المستجدات من داخلها، ومتابعة الجهود والإنجازات والمشروعات التي تم إنجازها، من خلال إجراء لقاءات مع عدد من الشخصيات على الهواء، واستعراض عدد من التقارير من أرض الواقع، في حلقة تمتد لـ 3 ساعات على الهواء مباشرة.