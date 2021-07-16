أسرة جيهان السادات تزور مقابر العائلة اليوم

قالت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن الأسرة ستزور مقابر العائلة اليوم في مدينة نصر، وذلك للدعاء للسيدة جيهان السادات وقراءة القرآن لها أمام مقابر العائلة، بعد رحيلها عن عالمنا عن عمر يناهز 88 عاما.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيحضر أمام مقابر العائلة اليوم أيضا عدد من الأصدقاء والمحبين لأسرة الرئيس الراحل لمساندتهم، كما أن الأسرة حرصت على الزيارة اليوم لمرور أسبوع على وفاة السيدة جيهان السادات.

وفاة جيهان السادات

وكانت قد توفيت جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد صراع مع المرض، حيث دخلت منذ شهر المركز الطبي العالمي، بعد معاناتها من مضاعفات مرض السرطان، إلا أن حالتها الصحية تدهورت لتفارق الحياة عن عمر ناهز 88 عامًا.

السيسي ينعى جيهان السادات ويقدم واجب العزاء

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة جيهان السادات عقب وفاتها، كما تقدم الجنازة الشعبية للراحلة بجانب الأسرة وعدد من الشخصيات العامة في الدولة المصرية.

من هي جيهان السادات؟

- من مواليد محافظة القاهرة في 29 أغسطس 1933، واسمها قبل الزواج من الرئيس محمد أنور السادات، جيهان صفوت رؤوف.

- والدها كان يعمل أستاذًا جامعيًا، ويحمل الجنسية البريطانية، ووالدتها بريطانية الجنسية وتدعى جلاديس تشارلز كوتريل.

الدرجات العلمية

- حصلت جيهان السادات على بكالوريوس في الأدب العربي من جامعة القاهرة عام 1977، وحاصلة على ماجستير في الأدب المقارن من جامعة القاهرة عام 1980.

- حصلت جيهان السادات على درجة الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة القاهرة عام 1986، ونالت درجة الدكتوراه من كلية الآداب جامعة القاهرة، تحت إشراف الدكتورة العالمة سهير القلماوي.

- أول سيدة أولى في تاريخ الجمهورية المصرية التي تخرج إلى دائرة العمل العام، حيث كان لها مبادرات اجتماعية ومشاريع إنمائية، ولديها عدد من المؤلفات، كما حصلت على العديد من الجوائز الوطنية والدولية.