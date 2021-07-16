«كنت بمر بأزمة مالية».. القصة الكاملة لسرقة صندوق تبرعات مسجد بحلوان

فيديو مدته دقائق، كان قد تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ أيام، وأدى لحالة من الغضب بين المستخدمين، حيث يظهر فيه رجل أثناء قيامه بسرقة أموال صندوق التبرعات من أحد المساجد بمنطقة حدائق حلوان.

خطة المتهم لسرقة الصندوق

ينتظر على مقربة من بيت الله، يتلفت حوله يمينا ويسارا، ليتأكد من خلو الشارع من المارة، يتراجع تارة ويتقدم أخرى حتى أصبح أمام صندوق التبرعات، فقام بكسره في سرعة خشية أن يكتشف أمره من قبل أحدهم، وبعد إتمام الأمر قام بسرقة جميع الأموال التي بداخله ثم لاذ بالفرار، معتقدا أنه لن يتم معرفة الواقعة.

كاميرات المراقبة تسجل الواقعة

لم يضع المتهم كاميرات المراقبة التي يضعها ملاك العقارات وبعض المحال التجارية في الحسبان، إلا أنها كانت لها دور البطولة في معرفة هوية المتهم، حيث وثقت كل أفعال وتحركات وتعبيرات المتهم أثناء إقدامه على تلك الواقعة حتى هروبه بعد إتمام الجريمة.

اكتشاف الواقعة وضبط المتهم

اكتشف الأهالي أثناء مرور بالشارع، أن صندوق التبرعات التابع للجامع قد تم كسره وسرقته من قبل شخص مجهول، فقاموا بإخطار الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حدائق حلوان بالواقعة، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية للتأكد من صحة البلاغ.

وبعد التحقق من صحة البلاغ وتحرير محضر بالواقعة، تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة وقررت تفريغها لمعرفة هوية السارق.

المتهم يقر بالسرقة لمروره بأزمة مالية

وبعد تفريغ الكاميرات، تم تحديد هوية المتهم ومكان تواجده، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية في هذه الأثناء، وأنه لم يجد أي سبيل آخر للحصول على المال لإنهاء أزمته إلا بتلك الوسيلة.

تم إخطار النيابة العامة وإحالة المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهم.