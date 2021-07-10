ضبط أحد الجناة في واقعة سرقة صندوق تبرعات مسجد ببهتيم

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن القليوبية، أنه تم ضبط أحد المتهمين بسرقة صندوق تبرعات الأيتام من أمام مسجد في منطقة بهتيم بشبرا الخيمة، موضحة أنه جرى تحديد باقي المتهمين وضبطهم بعد نشر فيديو الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقى مدير أمن القليوبية بلاغا بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام 3 أشخاص بسرقة صندوق تبرعات الأيتام من أمام مسجد في منطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

وتبين قيام المتهمين بسرقة صندوق تبرعات الأيتام من مسجد بشارع 8 بمنطقة أرض عبدالكريم ناصر ببهتيم بشبرا الخيمة، وتم ضبط أحد المتهمين وجار ضبط الباقي.

في وقت سابق، كشفت مديرية أمن القليوبية غموض واقعة العثور على جثة شاب بإحدى المدارس بمدينة الخصوص، حيث تبين أنها لشخص حاول سرقة كمية من الحديد من سطح أحد العقارات الملاصقة للمدرسة، وأثناء السرقة اختل توازنه وسقط في فناء المدرسة، وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الخصوص بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل فناء إحدى المدارس بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن القليوبية، وأسفرت جهوده عن أن الواقعة تتمثل في صعود المتوفى وآخرين أعلى سطح العقار الملاصق لسور المدرسة المكون من 9 طوابق، بقصد سرقة كمية من أسياخ الحديد المثبتة بنهاية الأعمدة الخرسانية للعقار والبارزة منها، وأثناء قيامه بنزع أحد الأسياخ اختل توازنه وسقط بفناء المدرسة، وبمعاينة سطح العقار عُثر على عدد من الأسياخ منزوعة من الأعمدة الخرسانية وملفوفة ببعض الأقمشة تمهيدا للنقل، كما أمكن تحديد مرافقي المتوفى، وتبين أنهم 3 أشخاص، وتم ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.