الخرباوي: "إخواني أصبح من الأغنياء بعد سرقة تبرعات للقدس"

كشف المفكر والقيادي الإخواني السابق، ثروت الخرباوي، طريقة جمع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للتبرعات.

وأوضح الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن التنظيم كان يرفض إنشاء جمعية باسم "الإخوان" وجمع التبرعات من خلالها، حتى لا يكون هناك شكل رسمي لدخول هذه التبرعات وخضوعها للمراقبة من الأجهزة المختصة.

ولفت إلى أن حسابات الإخوان لا تخضع لأي معايير محاسبية، وأنهم يجمعون الأموال بشكل شخصي على أن يوصل شخصا هذه الأموال للجماعة.

وأشار إلى أن هناك إخوانيا جمع تبرعات من أعضاء جمعية تسمى "القبيسيات"، كان لها نشاطا في مصر، لافتًا أن هذا الشخص جمع الأموال والمصاغ في حقيبة سفر كبيرة بدعوى التبرع بها للقدس، وحصل على هذه الأموال وعاد إلى قريته بمحافظة الفيوم، واشترى بهذه الأموال أراض وعقارات وأصبح من الأثرياء.