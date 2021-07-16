بسبب علاقة غير شرعية.. مقتل زوجة على يد زوجها بعد 4 سنوات زواجًا

«شات إباحي بين سيدة ثلاثينية وصديقها، كانت عبارة عن محادثة نصية على واتساب، تبادلا صورًا فاضحة وكلمات جنسية»، بهذه الكلمات اعترف رجل أمام المباحث بـ قتل زوجته داخل منزل الزوجية في العجوزة، وبينت التحقيقات أن المتهم قتل زوجته بعد علاقة جمعتهما، وخلال إمساكه بهاتف زوجته فوجئ برسائل على هاتفها وعندما فتحها وجد أن زوجته تبادلت صورها في أوضاع مخلة مع صديقها ورسائل نصية جنسية، فتأكد من وجود علاقة غير شرعية مع صديقها فتشاجر معها وسدد عدة طعنات في جسدها أودى بحياتها.

4 سنوات زواج انتهت بالقتل

4 سنوات هي مدة زواج الشاب بزوجته الثانية، قبل أن يقتلها لينهي بذلك حياتهما الزوجية إلى الأبد، وجلس بجانب الجثمان عندما حضر الجيران على صرخات الزوجة وقال لهم :«مش حهرب أنا عملت الصح وقتلتها عشان الشرف غالي»، وجلس الشاب بجانب جثمان زوجته ممسكًا بالسكين الملطخ بالدماء حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليه وتم تحريز السكين وإرساله إلى الأدلة الجنائية لفحصه وموافاة النيابة بنتائج تلك الفحص، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه أيضًا بتهمة القتل العمد 15 يومًا.

رواية الزوج

لم يتسرب الشك إلى الزوج طوال مدة زواجه من زوجته الثانية، حتى فوجئ بالمصادفة أنها تتبادل الرسائل الإباحية مع صديقها فقتلها، وقال في محضر الشرطة «اتجوزتها عشان كان فيه خلافات مع مراتي الأولى، وبقيت معها 4 سنين من غير مشاكل وهي مكنتش بتخلف بس وكنا عايشين بشكل طبيعي لحد ما اكتشفت خيانتها».

وشرح المتهم تفاصيل جريمته خلال تحقيقات النيابة، مدعيًا أنه لم يخطط لقتل زوجته وأنه نفذ الجريمة بالمصادفة بعدما اكتشف علاقتها غير الشرعية بصديقها.