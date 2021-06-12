رجل أعمال يقتل زوجته خنقا بـ«إيشارب» في 15 مايو.. والشرطة تبحث عنه

قتل رجل أعمال وصاحب مصنع ملابس بمدينة 15 مايو بالقاهرة، زوجته خنقا بـ«إيشارب» حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه وفر هاربا، بينما تكثف مباحث القاهرة جهودها للقبض على المتهم.

تلقت شرطة النجدة بلاغا من نجل صاحب المصنع بقيام والده بقتل والدته تدعى «فايزة أ أ»، 53 عاما، في منزلهم بمدينة 15 مايو فانتقل رجال وحدة المباحث لمحل البلاغ، وتبين صحة البلاغ، ومقتل ربة منزل على يد زوجها، البالغ من العمر 58 عاما، على خلفية وقوع مشاجرة بينهما، الأمر الذي دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقا باستخدام غطاء الرأس «إيشارب»، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

تم إيداع جثة القتيلة بالمشرحة، واستدعاء الأدلة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.