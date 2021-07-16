«النقل» تعلن خط سير محور الجزائر بالمعادي.. وتكشف عن موقف المشاتل

كشفت وزارة النقل بشكل رسمي عن مسار محور الجزائر بالمعادي للمرة الأولى، وأعلنت الوزارة، أن مسار المحور يشمل إنهاء التعديات بمنطقة العباسية إلى تقاطع كوبري الحضارات مع طريق الاوتوستراد، ويشمل من منطقة التبين جنوب القاهرة إلى حلوان مع تنفيذ محور مروري من محور الحضارات إلى شارع النادي الجديد بالمعادي.

وعن إزالة المشاتل وبعض الأكشاك من شوارع المعادي القديمة، أشارت الوزارة إلى أن المنطقة من شارع النادي الجديد إلى كوبري طرة، فليس هناك أي تخطيط لإزالة أي أشجار أو مشاتل بها أو تخطيط أعمال خاصة بالطرق في هذه المسافة، وكل ما يتم التخطيط له يتمثل في الحفاظ على أملاك حرم السكة الحديد، كاشفة عن أنه هناك تفكير في دراسة نقل بعض المشاتل بعيدا عن حرم السكة الحديد لمسافة تؤمن مسار السكة الحديد فقط، ولن يتم قطع أي شجرة أو إزالة أي مشاتل.

النقل: الهدف من محور الجزائر حل الاختناقات المرورية

وأعلنت الوزارة أن الهدف من محور الجزائر حل مشاكل الاختناقات المرورية في بعض المناطق المندرجة في محيط نطاق خط سكة حديد «العباسية - طرة»، كما أن المناطق المستهدف تنفيذ المحور بها هي المناطق المكتظة بالسكان والتي شهدت تعديات صارخة على حرم السكة الحديد، مما يمثل خطورة بالغة على أرواح المواطنين، وحركة مسير القطارات التي تعبر هذه المناطق.

وفي 1 يوليو الماضي، وجّه وزير النقل بسرعة البدء في إنشاء محور الجزائر بناء على توجيهات القيادة السياسية بحسب بيان وزارة النقل حينها على جانبي خط السكة الحديد العباسية طرة بعد إزالة كل التعديات على حرم السكة الحديد، والذي يبدأ شمالا من طريق الأوتوستراد وجنوبا حتى ميدان الجزائر في مرحلته الأولى، ثم بعد ذلك إلى منطقة حلوان والتبين، بالإضافة إلى إنشاء مطلعين ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري تسهيلاً لحركة تنقل المواطنين.