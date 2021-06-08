تعرف على الطرق البديلة بعد غلق «طلعة دائري المعادي»

حددت الجهات المعنية في وزارة الداخلية الطرق البديلة، عقب تطبيق قرار الغلق الكلي لمطلع الطريق الدائري، على محور الأتوستراد للقادم من مناطق المعادي وحلوان للراغبين في الوصول إلى مناطق الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

الطرق البديلة بعد تطبيق قرار الغلق

وعن بدائل المواطنين من أصحاب المركبات القادمة من مناطق حلوان والمعادي، أوضحت الجهات المعنية في وزارة الداخلية أنه سيتم استكمال سير المركبات بمحور الأوتوستراد باتجاه كوبري الحضارات ومن ثم الخروج إلى مناطق الكورنيش الذي سيحل بديلا خلال فترة الإغلاق.

إجراءات أخرى مصاحبة

وإلى جانب قرار الغلق الكلي لمطلع الطريق الدائري للقادم من مناطق المعادي، اتخذت الجهات المعنية بعض القرارات الأخرى، من بينها استقطاع أجزاء من نهر الطريق بمحور الأوتوستراد بالاتجاهين لوضع الدعامات السادنة لأعمال التوسعة اللازمة، مع الاستبقاء على عرض 10 أمتار بكل اتجاه، وذلك من أجل خدمة الحركة المرورية الطولي.

أسباب الغلق وموعد تطبيقه

تطبق الأجهزة المعنية غلق مطلع الطريق الدائري للقادم من المعادي على محور الأوتوستراد تزامنًا مع استكمال أعمال التطوير القائمة بتقاطع الطريق الدائري مع محور الأوتوستراد ضمن مشروع توسعة الدائري.

وأفادت الجهات المعنية بوزارة الداخلية بأن هذه الأعمال والقرارات سيتم تنفيذها بداية من اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن يستمر تطبيق هذه القرارات لمدة شهر كامل.

الإدارة العامة للمرور تنسق مع الجهات المنفذة

ومن جانبها تعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة، على تعيين كافة الخدمات المرورية اللازمة في كافة هذه المناطق التي يتم فيها أعمال التوسعة، مع العمل على التنسيق مع الجهة المنفذة لعمليات التوسعة لوضع المساعدات الفنية اللازمة، ووضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.