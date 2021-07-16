ضبط 120 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية في البحيرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام» وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط «120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول» بحوزة «شخصين - لأحدهما معلومات جنائية» حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 840 ألف جنيه تقريبا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع «قطاع الأمن الوطني - الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - الإدارة العامة للمساعدات الفنية» قيام تشكيل عصابي ضم «3 عناصر إجرامية – لاثنين منهم معلومات جنائية» تخصص في جلب وتهريب وترويج المواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين الخام لتصنيعه وإعادة تدويره وخلطه لمضاعفة كمياته وترويجه على نطاق واسع بمحافظات الجمهورية، حيث يقوم أحدهم بعقد وتمويل الصفقات، بينما يقوم الثاني باستلام الشحنات ونقلها تمهيدا لترويجها على عملائهم، ويقوم المتهم الثالث بتخزين تلك المواد بالمخازن السرية المهيئة والمعدة سلفا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن المركزي - الأمن العام» ومديريتي أمن «القليوبية، الإسماعيلية» والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم استهدافهم وأمكن ضبط أحدهم بمسكنه بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وبحوزته «كمية لمخدر الهيروين الخام وزنت 3 كيلو جرامات - مبلغ مالي - سيارة - 2 هاتف محمول»، كما تم ضبط آخر بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول»، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار مشاركة مع المتهم الثالث «جارٍ تكثيف الجهود لضبطه» والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما، واستخدامهما للسيارة والهواتف المحمولة في النقل والترويج، وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بنحو 2 مليون جنيه تقريبا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم له معلومات جنائية»، حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً السيارة «ملكه»، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي - هاتف محمول».

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.