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حزن في منوف بعد انتحار طالبة ثانوية عامة بسبب صعوبة الامتحانات

كتب:

إبراهيم الديهي
01:06 م | الجمعة 16 يوليو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

سادت حالة من الحزن بين أهالي مركز منوف بمحافظة المنوفية، بعد انتحار طالبة في الثانوية العامة  بسبب صعوبة الامتحانات، وتداول أهالي المدينة خبر وفاة الطالبة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المئات من الشباب والطلاب عن حزنهم الشديد من انتحار الطالبة مطالبين بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يتغمدها الله بواسع رحمته.

وشيع أهالي مركز منوف بمحافظة المنوفية، جثمان «ه.ج»، الطالبة بالثانوية العامة، في جنازة شعبية مهيبة، إلي مثواها الأخير بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتصريح النيابة العامة بدفن جثمان الطالبة وسيطر الحزن علي جميع المشاركين في الجنازة، وأنهار عدد من أقاربها وحاول الأهالي تهدئتهم.

تعود تفاصيل الواقعة، إلي استقبال مستشفي منوف طالبة يشتبه في تناولها مادة سامة، حيث جري تحويلها إلي قسم السموم بالمستشفي الجامعي بشبين الكوم، وبسؤال أسرتها تبين تناولها حبة حفظ الغلال، وحاول الأطباء إسعافها بإجراء غسيل معوي ووضعها تحت الملاحظة، وبعد عدة ساعات توفيت الطالبة في مشهد أحزن الجميع .

وقال أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطالبة تغيبت بالفعل عن امتحان الثانوية العامة وبالسؤال عنها تبين أنها توفيت دون معرفة تفاصيل الوفاة أو أسباب ذلك، موضحا أنه تم إخطار اللجنة ومديرية التربية والتعليم بالوفاة .

 

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