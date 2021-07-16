مصادرة 22 «طن دجاج» غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مجزر في الشرقية

تحفظت مديرية الطب البيطري في محافظة الشرقية على 22 طنا من الدجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مجزر دواجن بمركز بلبيس.

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية «إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، نفذت حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم بجميع مراكز المحافظة .

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، في بيان له، اليوم، إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 31 محضر مخالفة بالإشتراك مع الرقابة التموينية ببلبيس وضبط مجزر للدواجن بمركز بلبيس بداخله 22 طنا و700 كجم دجاج ومفروم دجاج غير صالح للإستهلاك الآدمي «منتهي الصلاحية ومجهول المصدر»، كما تم ضبط 175 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و 220 كجم دواجن وأجزاء دواجن بدون بيانات مجهولة المصدر و 21 كجم أجزاء دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحلات جزارة وبيع لحوم مجمدة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك استعداداً لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتنفيذاً لتوجبهات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة و شوادر ومحلات بيع اللحوم وثلاجات الحفظ لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .