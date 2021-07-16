«مكافحة الإدمان» يطلق مبادرة سكة السلامة بـ«محطة مصر»

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، مبادرة «سكة السلامة» في داخل محطات القطارات بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لرفع الوعي الركاب بمخاطر وتعاطي وإدمان المواد المخدرة.

ويستمر تنفيذ المبادرة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات لمختلف الفئات، خاصة في المرافق الحيوية، حيث يتم تنفذها داخل محطة مصر بالتوازي مع تنفيذها أيضا بمحطات مترو الأنفاق.

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارٍ تنفيذ المبادرة في محطات مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة، كما تم بدء تنفيذها أيضا داخل محطة مصر كمرحلة أولى، حيث يتواجد عدد كبير من متطوعي الصندوق لنشر الوعي بين المواطنين المترددين على محطات هذه المرافق، والخدمات التي يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان مجانا وتعريفهم بأنواع المخدرات المستحدثة، وكيفية الاكتشاف المبكر لتعاطي المخدرات والتعامل مع الحالات المرضية‪.‬

مكافحة الإدمان: نعمل على إبراز الآثار السلبية لتعاطي المواد المخدرة

كما تستهدف المبادرة أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة.

كما يتم حاليا بث إعلانات حملة «أنت أقوى من المخدرات» داخل محطة مصر من خلال شاشات عرض كبيرة والتي تستهدف توعية الشباب والفتيات بأضرار المواد المخدرة، كما يقوم المتطوعين لدى الصندوق بتوزيع مطبوعات على الشباب داخل محطة مصر تتضمن الأضرار السلبية عن الإدمان.

صندوق مكافحة الإدمان: قدمنا العلاج لـ50 ألف مستفيد منذ بداية العام

فيما كشف هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في وقت سابق، عن أن إقناع المدمنين على الذهاب إلى أحد المراكز المخصصة لعلاج الإدمان يتم من خلال رسائل التوعية التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التليفزيون.