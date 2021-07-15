منها إعطاء المريض مصروف زائد.. 9 أسباب لانتكاسة المتعافين من الإدمان

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن أصدقاء السوء وحب الاستطلاع من أكثر العوامل الدافعة للتعاطي، وفقا لنتائج الخط الساخن، يليهم التفكك الأسرى، ووهم علاج المشكلات الصحية، وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية، كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج، ضياع الصحة ومشكلات أسرية وفي العمل وضغوط الأهل، والخوف على الأبناء، وعدم القدرة المادية.

63 ألف مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن

وأكد الصندوق، وفق تقرير له، أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق «16023» خلال الـ‪6‬ أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 63 ألفا و540 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن.

وأوضح الموقع الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الانتكاسة بعد التعافي من الإدمان تعني وجود خلل فيما يسمى بالمنظومة العلاجية، مشيرا إلى أن أسبابها تتمثل فيما يلي:

- عدم التزام المريض باتباع تعليمات الطبيب.

- عدم تركيز المعالج على أمر ما في العلاج.

- تطبيق الأسرة لأمر ما بطريقة غير صحيحة على سبيل المثال إعطاء المريض مصروف زائد.

- أسباب عاطفية.

- أسباب نفسية.

- وجود وقت فراغ.

- أصدقاء السوء.

- اللهفة على المخدر.

- النظرة السلبية من قًبل المجتمع.

ولفت الصندوق إلى أن هناك العديد من الأسباب المترتبة على الإدمان تتمثل فيما يلي:

- طرد من العمل.

- الإخلال بوظائف العمل.

- ترك العمل.

- عدم القدرة على التركيز في العمل.

- ارتكاب انحرافات في العمل.

- مشكلات مع رئيس العمل.

- ارتكاب مشكلات مع الزملاء.

- عدم الاستقرار في العمل.

وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان له، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الـ6 أشهر كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة؛ إذ أن نسبة 46.87% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20، و33% بدأوا من سن 20 حتى 30 سنة.