صندوق الإدمان: قانون فصل متعاطي المخدرات أثر بشكل كبير في علاج الإدمان

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، إن الدولة تقدم خدمات علاج الإدمان مجانا وفي سرية تامة، وانتهى الصندوق من علاج أكثر من 62 ألف شخص في 27 مركزا في 17 محافظة، بالشراكة مع مستشفيات وزارة الصحة والجامعية وغيرهما، مبينا أن الأشخاص يحضرون بكامل إرادتهم ولا يجبرهم أحد على تلقى العلاج.

وأضاف «عثمان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، أن المراكز غير المرخصة تقوم بعلاج المدمن بشكل إجباري وقصري، وهو عكس آلية الدولة التي تعالج من يتقدم طواعية للعلاج.

وأوضح مدير صندوق مكافحة الإدمان، أنه بمجرد مناقشة قانون فصل المتعاطين للمخدرات وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، أصبح هناك إقبالا من الموظفين الحكوميين المدمنين على العلاج من الإدمان، موضحا أن هذا يؤكد أهمية القانون وأثره الإيجابي لأن الدولة تستهدف علاج المدمنين وليس مجرد فصلهم من الجهاز الإداري للدولة.

وذكر مدير صندوق مكافحة الإدمان، أن هناك 3 مستشفيات جديدة في قنا والشرقية والجديدة ستستقبل المدمنين، مطالبا الأشخاص بضرورة التواصل مع الخط الساخن للعلاج على حساب الدولة، والذي يعمل لمدة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، ولكن إذا أراد الشخص العلاج في أماكن خاصة فإنه يجب مراجعة الترخيص الخاص بمكان العلاج للتأكد من خضوع المركز للمجلس القومي للصحة النفسية.