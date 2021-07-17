حديقة حيوان الجيزة تستعد لاستقبال الزوار أول أيام عيد الأضحى

بعد إغلاق دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا المستجد، تفتح حديقة حيوان الجيزة، أبوابها أمام الزائرين في عيد الأضحي المبارك 2021، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد أن سمح مجلس الوزراء بزيارة الحدائق والمتنزهات هذا العام لأول مرة، بعد غلقها في الأعياد والمناسبات خلال العامين الماضيين بسبب كورونا، وجرى تخصيص سيارات إسعاف ومطافئ وعروض للبهلوان وكرنفالات، فضلا عن «الطفطف» لنقل الزوار داخل الحديقة، ويشهد الزوار هذا العام حيوانات جديدة أليفة للمرة الأولى، فضلا عن عروض كلب البحر المحببة للأطفال.

وقال مصدر في حديقة الحيوان أن الاستعدادات تتم بشكل سريع والعمل متواصل لاستقبال الزائرين في إجازة عيد الأضحي المبارك، وذلك بعد فترة طويلة من الإغلاق في الأعياد والمناسبات، خاصة وأن حديقة الحيوان من الأماكن المحببة للأطفال والكبار، ولها طابع خاص بالنسبة لهم، مشيرا إلى أن الحديقة تحرص على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات، كما أن الحديقة تستقبل مايقرب من 3 آلاف زائر يوميًا، وتصل سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات، لكن في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا جرى خفض الأعداد، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

ويرصد التقرير التالي أسماء الحيوانات التي سوف تكون في استقبال الزائرين ابتداء من أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021:

أسماء الحيوانات التي تستقبل الزوار في عيد الأضحى المبارك

- القرد مكاكي البلغاري

- القردة الحبشية «لؤلؤة» وزوجها «مسعد»

- القردة «عزة» وزوجها «عصام»

- القردة البلغارية «بوسي» وزوجها «فرج» وابنهما «سمسم»

- الأسد «هوجان» وعائلته

- دنجوان بيت الأسود المعروف بـ«حسين فهمي»

- النمر «رعد» القادم وزوجته «زيزي»

- الدببة «سماح» و«نيفين»

- الزرافات «فرح» و«شيكي» والزرافة «سونسون»

- الشمبانزي المشهور «البرنس» وزوجته «إنجي».