تحليل 30 ألف عينة متبقيات مبيدات للسوق المحلي والتصدير خلال 8 أشهر

نجح المركز الوطني لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات في تحليل 30 ألف عينة من الحاصلات الزراعية الموجهة للتصدير والسوق المحلي، وكذلك الغذاء المستورد منذ انطلاق العمل به قبل 8 أشهر فقط.

وقال الدكتور شكر عبدالسلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات، إن دعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، كان دافعا لإنجاز مهمة تجهيز المركز الوطني لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات في وقت قياسي ووفقا لأحدث التجهيزات العالمية، ليكون أحد الصروح العلمية الكبرى لدعم عملية الصادرات الزراعية المصرية التي تشهد إقبالا متزايدا من معظم دول العالم.

وكشف عبدالسلام عن الدور الهام للمركز الوطني في الحفاظ على صحة المصريين ببرامج التقصي للسوق المحلي والتأكد من مطابقة الحاصلات الزراعية المطروحة في الأسواق للمواصفات الصحية القياسية.

وأكد أن السعة الحالية للمركز الوطني تبلغ 700 عينة يوميا ونحن في طريقنا لزيادتها إلى 1000 عينة، لاستيعاب الطلب المتواصل من المصدرين على خدمات تحليل متبقيات المبيدات والملوثات، للمساهمة في الرؤية الطموحة التي وضعتها وزارة الزراعة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية التي تتجاوز 5 ملايين طن سنويا وللحفاظ على سمعتها الطيبة في الخارج، وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأشار مدير المعمل المركزي لتحليل للمبيدات إلى مشاركة المركز في مراقبة سلامة الواردات الغذائية بتحليل متبقيات المبيدات والملوثات الأخري بها لحماية الأنسان من الأغذية المستوردة الملوثة.

ولفت إلى أن المركز الوطني لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة العالمية بما يضمن جودة التحاليل علي المستوى الدولي، ويقوم المعمل حاليا بتحليل أكثر من 450 مركبا من المبيدات بمستوى يتوافق مع المواصفات القياسية الدولية، وتحليل السموم الفطرية «الأفلاتوكسين» في الأغذية والحبوب، وتحليل العناصر والمعادن الثقيلة في الأغذية وعناصر البيئة، وإنه تم تجديد الاعتماد الدولي لقسم متبقيات المبيدات وتلوث البيئة طبقا للمواصفة الدولية ISO 17025 في مجال تقدير متبقيات المبيدات لـ450 مركبا، وكذلك تم الاعتماد الدولي للمعمل المركزي للمبيدات طبقا للمواصفة الدولية ISO 17025فى مجال تقدير السموم الفطريه في الحبوب والمكسرات، واستمرار الاعتماد الدولي لقسم بحوث مستحضرات المبيدات طبقا للمواصفة الدولية ISO- 17025.

وتابع عبدالسلام أن هناك تنسيق وتعاون وتكامل بين المعامل التابعة لوزارة الزراعة من أجل خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المعمل المركزي للمبيدات يقوم بدور محوري في توفير البيانات من خلال تقارير فنيه موثقة بالنتائج المتحصل عليها من عملية الرصد وكل التحاليل الأخرى لإطلاع القيادة السياسية ومتخذي القرار على الوضع الحقيقي للمنتجات الزراعية المصرية.