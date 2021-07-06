حصاد الرقابة على المبيدات في يونيو: ضبط 444940 عبوة غير مسموح بتداولها

في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف حملات الرقابة على منافذ بيع المبيدات، قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن اللجنة أصدرت تقريرا يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات، وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وأضاف أنه جاء في التقرير، أنه تم ضبط عدد 444940 عبوة مختلفة الأحجام والسعات، غير المسموح بتداولها بما يوازي كمية 222.470 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم) كما قامت اللجنة بالمرور على محلات الإتجار في المبيدات وهي: 1338 محل منها 840 محل مرخص، 354 محل غير مرخص، 144 محل تحت الترخيص، وتحرير عدد 54 محضرا للعرض على النيابة العامة.