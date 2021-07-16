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إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص.. من الأحد إلى الخميس

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الوطن
01:59 م | الجمعة 16 يوليو 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الأحد 18 يوليو حتى الخميس 22 يوليو الجاري، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وقال وزير القوى العاملة، إن ذلك يأتي وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعديلاته في هذا الخصوص بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثلي هذا الأجر.

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