طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 وموعد انخفاض الحرارة

قال مصدر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021، سوف ترتفع فيه درجات الحرارة ليشهد يومًا شديد الحرارة نهارًا حار ليلًا، مضيفًا أنَّ درجات الحرارة تصل إلى 39 في القاهرة الكبري والجيزة و45 في صعيد مصر، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في فترات الصباح، وتستمر الحرارة في الارتفاع ثالث أيام عيد الأضحى، وبعدها سوف تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا وبشكل بسيط.

واضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّه يجب على المواطنين اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة الارتفاع الشديد في الحرارة خلال فترات النهار، مشيرًا إلى أهمية تناول السوائل بكثرة وارتداء الملابس القطنية وغطاء الرأس.

درجة الحرارة السبت

القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الأحد

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الإثنين

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة الثلاثاء

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.