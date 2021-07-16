سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، سقوط طائرة مسيرة له داخل الأراضي اللبنانية، وفق ما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على «تويتر»، ظهر اليوم، أنَّه خلال نشاط اعتيادي سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، نتيجة خلل فني.

من جهتها، رأت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنَّه لا يوجد أي تخوف من تسرب معلومات من الطائرة الإسرائيلية المسيرة التي سقطت في لبنان، صباح اليوم.

وأكّدت صحيفة «معاريف» العبرية، أنَّه في شهر فبراير الماضي، أسقط حزب الله اللبناني طائرة مسيرة مشابهة، تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وكانت مخصصة للاستخدامات التجسسية للتصوير الفوتوغرافي، وأنها سقطت خلال نشاط عملياتي، أيضًا.