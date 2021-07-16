رئيس الطائفة الإنجيلية: «حياة كريمة» أيقونة خير لمصر

تعرب الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن فخرها واعتزازها الكامل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة - تنمية الريف المصري» المشروع القومي الحقيقي للفئات الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور القس أندريه زكي: «إن ما تشهده بلادنا اليوم هو حلم تحول إلى حقيقة، بإرادة قيادة سياسية قادرة على تحويل الأحلام والطموحات إلى حقيقة، بسواعد أبنائها من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المصرية».

وأضاف زكي: «نؤمن إيمانًا كاملًا بأصالة الدور التنموي والمجتمعي للدولة المصرية في دعم وبناء المواطن المصري، والمساهمة في إرساء قواعد العيش الكريم، ولهذا نؤكد على فخرنا وتقديرنا للقيادة السياسية في تحقيق أيقونة الخير حياة كريمة للريف المصري، والتي سيظل اسمها محفورًا في وجدان المصريين وعقولهم لأجيال والأجيال القادمة».