إعدام 150 كيلو لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالساحل الشمالى

كلف الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدكتور شريف كامل مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية، اليوم، الجمعة، بالمرور على المطاعم والمحلات بالساحل الشمالى، ودفعت مديرية الصحة بفريق من مفتشي الأغذية بالمرور والتفتيش على عدد من المطاعم بطريق الساحل.

وأسفرت الحمملات عن ضبط العديد من المخالفات، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الرقابة علي المنشآت الغذائية والمطاعم وضبط الأسواق من أجل التأكد من جودة السلع المقدمة للمواطن ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي وخاصة خلال فترة عيد الأضحي المبارك حفاظا على صحة المواطنين.

حملة على المطاعم بالساحل الشمالى.. إعدام 150 كيلوجراما من اللحوم

تمكنت حملة الصحة المكبرة التى قادها الدكتور شريف الشناوى مدير الطب والوقائى بمديرية الصحة بمطروح من ضبط 5 مخالفات صحية للمطاعم، وإعدام 150 كيلو جراما من اللحوم والدواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وجرى تحرير المحاضر وإحالتها إلى الجهات المختصة.

تكثيف الحملات على المطاعم والمنشآت السياحية بمرسى مطروح والساحل الشمالى

وشدد محافظ مطروح على تكثيف الحملات على المطاعم والمنشآت السياحية خلال موسم الصيف في مرسى مطروح والساحل الشمالى، والعلمين وسيدى عبدالرحمن والحمام وجميع المدن الساحلية، والوقوف على مدى مطابقة اللحوم والمواد الغذائية للمواصفات من عدمه، وإعلان الأسعار، ومطابقة هذه المنشآت للشروط، ومدى وجود تراخيص لها، وذلك باشتراك جميع الأجهزة المعنية من الصحة والطب البيطرى، والزراعة والسياحة والتموين ومباحث التموين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، خاصة مع زيادة أعداد المصطافين في مطروح والساحل الشمالى، خلال عيد الأضحي، وحتى نهاية موسم الصيف، حيث تستقبل محافظة مطروح ما يقرب من 6 ملايين مصطاف سنويا.