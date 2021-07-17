أخبار الطقس اليوم السبت.. معتدل رطب ليلا وشديد الحرارة نهارا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أخبار الطقس اليوم السبت، وفقًا لخبرائها، إذ من المتوقع أن يكون الطقس نهارًا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بالإضافة لارتفاع نسبة الرطوبة لتزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

كما تشهد البلاد اليوم، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية.

أخبار الطقس اليوم ليلا

وأوضح خبراء الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. كما تشهد البلاد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 39 26

الإسكندرية 33 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 23

مطروح 31 22

السلوم 32 23

سيوة 38 23

بورسعيد 34 25

دمياط 34 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 39 25

السويس 39 25

العريش 35 25

رفح 35 24

رأس سدر 39 26

نخل 38 20

نويبع 40 28

طابا 37 24

كاترين 33 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 41 28

الغردقة 40 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 39 24

بني سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28.