«التنسيقية» تشارك في احتفالية انطلاق «حياة كريمة» بحضور الرئيس السيسي

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصرى، الذي أُقيم باستاد القاهرة الدولى.

وعرضت الاحتفالية، إنجازات المبادرة في عدد من قرى مصر، والمساعدات التي قدمتها للأسر المصرية في قرى الريف المصرى، وبينهم أسرة «عز الرجال» في دمنهور، وأسرة «أم محمد» في بني سويف، كما عرضت الاحتفالية تصريحات من هذه لتوضيح معاناتهم وكيف ساعدتهم المبادرة في حل مشكلاتهم.

وشهدت فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض نموذج محاكاة، لغرف رصد ومتابعة جهود مشروعات حياة كريمة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رسالته للمواطنين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على جهود المشروع القومي «حياة كريمة»، وذلك خلال عرضه صورًا للمشروع.

يُذكر أنَّ الاحتفالية حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.