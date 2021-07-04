«تنسيقية الشباب» توقع بروتوكول تعاون مع «تعليم الكبار» غدا

تُوقِّع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غداً الاثنين، برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في مقر الهيئة.

ويزور وفد التنسيقية مقر الهيئة غداً لمناقشة سبل التعاون المشترك مع الهيئة، وطرق زيادة مجالات العمل المشتركة بين الجانبين.

المشكلات التي تواجه المسثمرين

وفي سياق آخر، التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لدراسة كل أوجه التعاون المتبادل خلال المرحلة المقبلة، ومعرفة المشكلات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على حلها بما يحسن بيئة الاستثمار، ويجذب استثمارات أخرى.

واستمع وفد التنسيقية بداية إلى كلمة رئيس الاتحاد التي رحب فيها بلقائه بالوفد، وأثنى على دور التنسيقية وأعضائها في الحياة السياسية وما يقدمونه من مجهودات لرفعة شأن بلدهم العزيز، وأكد محرم أن المستثمرين يأملون تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وطالب بضرورة زيادة تعاونها مع المستثمرين.

ومن جانبهم، طالب أعضاء مجلس إدارة الإتحاد بزيادة الاهتمام بالصناعة الى جانب الاهتمام بالبنية التحتية، كما طالبوا بتشجيع المنتجات المصرية المحلية وتوريدها في المشروعات الوطنية المقامة حاليا، وعرض أعضاء الاتحاد مشكلة عدم تقنين التراخيص في المناطق غير الصناعية لتأثيرها الكبير على المستثمرين في المناطق الصناعية، وتمنوا الاهتمام بعملية التعليم المزدوج الى جانب التعليم التكنولوجى، والاعتماد على العمالة الفنية المدربة.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لجميعات المستثمرين يضم 60 جمعية من جميع محافظات مصر، وتحتوي على أكثر من 40 ألف مؤسسة صناعية يعمل بها ما يزيد عن 6 ملايين عامل بالقطاعات الاستثمارية والصناعية المختلفة.

ومن جانبه، أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به اتحاد المستثمرين، كونه مرآة لمستثمري مصر، ينقلون متطلباتهم ويعبرون عما يتطلعون إليه، وأعرب الوفد عن تطلعه لمزيد من اللقاءات التى تسمح بالاستماع إلى تحديات ومشكلات الاستثمار في مصر تمهيدا لدراستها في لجان التنسيقية ونقل التوصيات والحلول عن طريق نوابها الى السلطة التشريعية والتنفيذية.

وأعرب الطرفان عن سعادتهما للاتفاق على توقيع بروتوكول للتعاون بين الاتحاد والتنسيقية، يناقشون بنوده وطرق التعاون المشترك في جلسات أخرى يتفق عليها.

شارك في اللقاء من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، أسامة حفيلة، الدكتور محمد خميس شعبان، علي حمزة، عبدالله الغزالى، حسام الشهاوي، فوزى شندى، الدكتور محيي حافظ، مها حسن، معتصم راشد.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة غادة علي، والنائب محمد تيسير مطر، والنائبة رحاب عبد الغني، أعضاء مجلس النواب، وجهاد سيف، ومحمد سالم، ومؤمن سيد، وأمين بدر، والدكتورة حنان وجدي أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.