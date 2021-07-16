غدا.. فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالقاهرة مرة أخرى

أعلنت محافظة القاهرة فتح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة برئاسة محمد عطية، مدير المديرية، فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2021 لمن لم يتقدموا بعد وذلك اعتبارا من غدا السبت 17 يوليو حتى نهاية الشهر الجاري على موقع المديرية.

وطالبت المديرية أولياء الأمور الذين لم يتقدموا بعد بسرعة التقديم لأبنائهم على موقع المديرية وتحمل مسؤولية البيانات خلال الفترة الراهنة، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور، وأكدت المديرية أنه من المقرر إعلان نتيجة رياض الأطفال، وذلك مطلع الشهر المقبل بعد غلق باب التقديم بنهاية يوليو الجاري.

الحد الأدنى للتنسيق

من ناحية أخرى، أعلنت محافظة القاهرة، الحد الأدنى للتنسيق بالمدارس الثانوي التجاري 2021 بالقاهرة والتقديم مستمر حتى نهاية الشهر الجاري ومنها المدارس الثانوية الفنية التجارية للبنات 205 درجة، والمدارس الثانوية الفنية التجارية للبنين 205 درجة، وفصول الفترة المسائية بالمدارس التجارية - خدمات 140 درجة، وفصول الفترة المسائية بالمدارس الفندقية - خدمات 195 درجة، ومدرسة طلعت حرب للشؤون الفندقية والخدمات السياحية بدر نظام الثلاث سنوات 225 درجة، ومدرسة شبرا للشؤون الفندقية والخدمات السياحية نظام الثلاث سنوات 225 درجة، وتجاري وفندقي خاص مع مراعاة الكثافة 140 درجة.

تنسيق المدارس الفنية

كما شمل تنسيق المدارس الثانوية الفنية بالقاهرة، المدارس الفنية الفندقية للتعليم والتدريب المزدوج شعبة مطاعم خدمات وجبات سريعة ومدرسة الزيتون الفنية التجارية بنين إدارة الزيتون التعليمية 200 درجة، والمدرسة الثانوية الفنية التجارية بنين بنوبار إدارة عابدين التعليمية 200 درجة، والمدرسة الثانوية الفنية التجارية بنين بالمقطم إدارة الخليفة والمقطم التعليمية 200 درجة، وفصول إعداد مهني ملحقة بالمدارس الفندقية نظام السنوات الثلاثة للحاصلين على الإعدادية العامة والمهنية ومدرسة العباسية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية - الوايلي 205 درجة، ومدرسة الدرب الأحمر للشؤون الفندقية والخدمات السياحية - وسط القاهرة 200 درجة.