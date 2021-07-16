كمسري قطار منوف: أطالب الراكب بالاعتذار.. وزمايلي فرحانين بيا

وجه حامد الهلباوي، كمسري قطار منوف، رسالة لأسرة الراكب المتهم بالاعتداء عليه، قائلا: «المفروض يعتذر لي، أنا الحمد لله أديت رسالتي، في نطاق شغلي كله، وحافظت عليه بالسلامة، لأنه لو نزل واتعور ولا جراله حاجة، والقطر كان ماشي كنت هشيل مسؤوليته».

كما وجه «الهلباوي» خلال فيديو بث مباشر لجريدة «الوطن» رسالة لابنة الراكب، قائلا: «أقولها الحمد لله يا بنتي إن أنتو وصلتوا بالسلامة ومعلش طالما بابا عمل كده قدام منك، حاولي تقولي له قرش السكة الحديد مال وقف جامع بالضبط».

ورفض الكمسري تطييب خاطر الفتاة ببعض الكلمات: قائلا: «أنا عملت الصح وحافظت عليها وعلى باباها، وبوجه لها رسالة بأن المفروض يبقى قدوة قدام بنته، ولما تشوف باباها بيتهرب من جنيه واحد من التذكرة مكنش يجب يعمل الحاجة دي».

وعن رد فعل زملائه، قال: «فرحانين.. إني بأدي عملي، هما زعلانين من الهجوم علينا من برة، وإحنا لازم نستحمل الناس، دة اللي كان ظاهر في الفيديو، بس في ضياع أموال الهيئة مينفعش، معالي الوزير أمر بكده».

وعن تواصل الوزارة معه، قال: «أنا متأكد إن الوزارة مش هتسيبتي لأن لو أنا مخطأ كانت هتحاسبتي، لكن أنا لم أخطأ وقمت بعملي على أكمل وجه».

ووجه رسالة للمصورة الفيديو، قائلا: «اللي بيعمل خير مش بيقوم يطلع التليفون ويقول أنا هدفع التذكرة، اللي بيعمل خير من بداية المشكلة مش بيجيب مكروفون وتليفزيون ويصور، لو قدمت حاجة باليمين الأيد الشمال متعرفش عنها حاجة».