خطوات يجب اتباعها قبل حجز وحدة بالعاصمة الإدارية من الشركات العقارية

قد يقع البعض فريسة لبعض الشركات العقارية الوهمية والتي تعلن حجز وحدات سكنية بـ العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما دفع الأخيرة لتحذير المواطنين من تلك الإعلانات أو الشركات المضللة.

ونشرت صفحة العاصمة الإدارية الجديدة بيانًا عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحذر فيه المواطنين من عدم حجز أو شراء أي من الوحدات (سكني أو إداري أو تجاري) من أي مطور بالعاصمة الإدارية بعد عدد من الخطوات وهي:

- التأكد من صدور القرار الوزاري «المخطط العام المعتمد للمشروع» .

- صدور الرخص البنائية للمباني بأنواعها المختلفة.

- بدء المطور في أعمال التنفيذ طبقًا للبرنامج الزمني الخاص بكل مشروع.

- متابعة التنفيذ أولًا بأول مع توالي دفع المواطن للأقساط.

ومن جهتها رحبت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بأي استفسار من قبل المواطنين، مؤكدة أن الشركة ليست طرفًا في عملية البيع والشراء وأن السوق بالعاصمة الإدارية سوق مفتوحة.

الالتزام بجداول تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

وفي سياق متصل، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، أنه وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتم حاليا الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات والانتهاء منها في التوقيتات المقررة.

وأضاف «مدبولي»، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل تحديا كبيرا وعلامة واضحة على الإنجاز للمصريين، كما يعبر عن انطلاقة الجمهورية الجديدة بحسب توجيه القيادة السياسية، لافتا إلى أن حجم العمل في هذا المشروع ضخم، فالمرحلة الأولى للعاصمة بمساحة 40 ألف فدان، التي يتم تنفيذها منذ سنوات قليلة، تمثلُ نحو نصف مساحة العاصمة الحالية لمصر «القاهرة»، التي يتم بناؤها منذ ما يزيد على ألف عام.

وتحظى العاصمة الإدارية باهتمام القيادة السياسية والحكومة حيث يزور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مشروعا ت العاصمة بصفة مستمرة؛ لمتابعة إنجاز المشروع، فهي تستوعب كل المجالات وتضم الوزارات وجانب سكني وترفيهي وثقافي ورياضىي واستثماري.