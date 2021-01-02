بدء تسليم وحدات العاصمة الإدارية الجديدة غدا وتستمر حتى منتصف مارس

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، ستبدأ في تسليم الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث كابيتال ريزيدنس «r3» بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من غد الأحد، وذلك للحاجزين بالمشروع.

تسليم الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث كابيتال ريزيدنس «r3» بالعاصمة الإدارية اعتبارا من غد الأحد

وأضافت المصادر، أن تسليم الوحدات سيستمر حتى الحادي والعشرين من مارس المقبل 2021، وذلك طبقا لجدول التسليم المعلنة سلفا، والمعدة لذلك.

كانت «الوطن» حصلت على التفاصيل الخاصة، بطرح أول مزاد علني بالعاصمة الإدارية الجديدة، طرحته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقام المرحلة الثانية ظهر يوم الأحد المقبل، الموافق 7 من فبراير المقبل 2021.

طرح 9 محال وصيدلية بمساحات 32 حتى 95 مترا بالسوق التجارية

وكانت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كشفت، أن جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، حقق مكاسب تحاوزت ال 30 مليون جنيها قيمة بيع 9 محال، وصيدلية، بمساحات 32 حتى 95 مترا بالسوق التجارية بالمجاورتين الأولى والثامنة، بالحي السكني R3.

وأتاح جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمحال، لكل من يرغب في مقابل 299 جنيها فقط لا غير.

«الوطن» تنشر تفاصيل أول مزاد علني بالعاصمة الإدارية الجديدة

وخضع المزاد لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2018، والخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الحكومة، ويشترط تسديد 25 ألف جنيه رسوم تأمين لكل محل أو صيدلية، و10% مصاريف إدارية، و5، 0% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

الجهاز العاصمة: 5% من القيمة الإجمالية تسدد خلال شهر من الترسية

ويحق لكل من يرغب في المعاينة على الطبيعة قبل موعد جلسة المزاد، خلال مواعيد العمل الرسمية، ويسدد باقي قيمة المحل أو الصيدلية، بأحد الطريقتين التاليتين:

1 - سداد القيمة بالكامل خلال فترة لاتجاوز 3 أشهر من الترسية.

2 - استكمال سداد القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري، وقت السداد، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ جلسة المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام، كما يسداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام.