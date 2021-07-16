للتهنئة بالعيد.. استقبال حار لأسقف البحر الأحمر بفنادق الغردقة

أجرى الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأب مينا عزيز مدير العلاقات العامة بالكنائس الأرثوذكسية في المحافظة، زيارة لعدد من الفناق والمنتجعات السياحية بمنطقة هاوي شمال مدينة الغردقة، اليوم الجمعة، لتقديم التهنئة للعاملين في القطاع السياحي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك في جو تسوده المحبة والألفة.

استقبل العاملون بالقطاع السياحي زيارة الأنبا إيلاريون بالترحاب و تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث لاقي استقبال حار لدى دخوله عدد من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة وسط جو يسوده البهجة والسرور بين الحاضرين.

وأشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة أن زيارة الأنبا إيلاريون لعدد من الفناق السياحية لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تدل على روح المحبة والألفة التي تسود بين الشعب المصري مقدماً الشكر له لإصراره على تقديم التهنئة للعاملين بالقطاع السياحي.

وقدم نيافة الأنبا إيلاريون التهنئة التهنئة لمحافظ البحر الأحمر والقيادات الأمنية بالمحافظة وقيادات الأزهر والأوقاف، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة عن غيره من الشعوب، مشيرا إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة المصرية يؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام.

كان الأنباء إيلاريون أسقف البحر الأحمر، أجرى زيارات لعدد من مؤسسات الدولة والمصالح الحكومية وقيادات الأزهر والأوقاف بالبحر الأحمر مقدما التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.