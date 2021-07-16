وفاة شخص وإصابة 41 في حوادث تصادم خلال 12 ساعة بالمنيا

أصيب 16 شخصا في حادث تصادم بين سيارتين «ميكروباص»، بالطريق الصحراوي بمركز سمالوط في المنيا، ليرتفع بذلك عدد ضحايا حوادث الطرق التي وقعت اليوم الجمعة وخلال 12 ساعة فقط إلي متوفي و 41 مصابا، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ خاصة قبل إجازة العيد.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالقرب من منطقة البستان بمركز سمالوط، ووجود مصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف والجهات الأمنية وتبين وقوع الحادث نتيجة التخطى الخاطى، ونتج عن ذلك إصابة 16 شخصا.

فيما أصيب 10 أشخاص بينهم طفلين نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وأخرى نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي فجر اليوم الجمعة، بحرى قرية الشيخ فضل بمركز بنى مزار.

كما لقي شخص مصرعه وأصيب 15 أخرين نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، صباح اليوم الجمعة، على طريق الجيش الصحراوي بحرى منطقة البستان بمركز سمالوط.