بدء المشروع القومي لتجميع البلازما بالمركز الإقليمي للدم في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدء فعاليات المشروع القومي، لتجميع البلازما، بالمركز الإقليمي للدم بالمنيا، والذي يعتبر الأول علي شمال الصعيد ضمن 6 مراكز تم اختيارها لتجميع البلازما على مستوي الجمهورية، بطاقة 14 جهازا لفصل وتجميع البلازما، والذي سيساعد في إنقاذ حياة المرضي.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، اليوم، أن المشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، يأتي ضمن الإنجازات والتكليفات الرئاسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا لخدمة المنظومة الطبية، بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي الذي يرتبط بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطنين.

وناشد دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة المواطنين، من هم فوق سن 18 عاماً، بالتوجه لبنك الدم، والمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما، كمتبرعين دائمين كل أسبوعين، وفقاً لإرشادات وزارة الصحة، مؤكداً أن التبرع بالبلازما، يعد من أهم وأرقي المشاركات المجتمعية والإنسانية، لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما، لإنقاذ حياة المرضى.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمي للدم، أن المشروع يضم 14 جهازا لفصل وتجميع البلازما، من المتبرعين الشرفيين، وأن التبرع بالبلازما له فوائد عديدة للمتبرع أهمها تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع، يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على صحته، مؤكداً أن المتبرع لا يتحمل أية أعباء مادية.