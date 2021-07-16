بدء المشروع القومي لتجميع البلازما بالمركز الإقليمي للدم في المنيا

بدء المشروع القومي لتجميع البلازما بالمركز الإقليمي للدم في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
02:56 م | الجمعة 16 يوليو 2021
بدء مشروع تجميع البلازما
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدء فعاليات المشروع القومي، لتجميع البلازما، بالمركز الإقليمي للدم بالمنيا، والذي يعتبر الأول علي شمال الصعيد ضمن 6 مراكز تم اختيارها لتجميع البلازما على مستوي الجمهورية، بطاقة 14 جهازا لفصل وتجميع البلازما، والذي سيساعد في إنقاذ حياة المرضي.
وأكد المحافظ، في بيان صحفي، اليوم، أن المشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، يأتي ضمن الإنجازات والتكليفات الرئاسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا لخدمة المنظومة الطبية، بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي الذي يرتبط بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطنين.
وناشد دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة المواطنين، من هم فوق سن 18 عاماً، بالتوجه لبنك الدم، والمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما، كمتبرعين دائمين كل أسبوعين، وفقاً لإرشادات وزارة الصحة، مؤكداً أن التبرع بالبلازما، يعد من أهم وأرقي المشاركات المجتمعية والإنسانية، لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما، لإنقاذ حياة المرضى.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمي للدم، أن المشروع يضم 14 جهازا لفصل وتجميع البلازما، من المتبرعين الشرفيين، وأن التبرع بالبلازما له فوائد عديدة للمتبرع أهمها تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع، يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على صحته، مؤكداً أن المتبرع لا يتحمل أية أعباء مادية.